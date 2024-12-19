Прокуратура устроила проверку в поселке Карелии после публикаций в соцсетях о замерзающих жителях

Низкая температура держалась в квартире три дня.

Прокуратура Питкярантского района проводит проверку по информации из социальных сетей о нарушении температурного режима в квартире жителей поселка Импилахти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Температура была низкой в квартире дома № 2 по улице Советской на протяжении трех дней. Прокуратура выяснит, как работала ресурсоснабжающая организация и органы местного самоуправления.

По итогам надзорных мероприятий надзорный орган примет меры в отнощении этой организации.