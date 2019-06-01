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Новости. Общество
16:15, 01 Июня 2019
фото: © AP Photo/Dario Lopez-Mills

Прокуратура в Карелии оштрафовала организацию за нарушение трудовых прав осужденного

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В Пудожском районе организация приняла на исправительные работы осужденного, установив ему зарплату ниже минимального размера оплаты труда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Пудожского района в ходе проведения проверки в Уголовно-исполнительной инспекции установила, что один из осужденных к наказанию в виде исправительных работ, направлен для отбывания наказания в одну из организаций района, где предоставляются рабочие места для отбывания осужденным в виде исправительных работ.

Проверка показала, что работодателем заключен договор подряда с 1 декабря 2018 года и до апреля 2019 года, установлена 4-часовая неделя с двумя выходными днями.

Осужденный исполнял работы по обслуживанию здания, обслуживанию и ремонту электро-тепло-снабжения, производил плотницкие работы, обеспечивал ежедневную уборку снега, наледи, при этом стоимость работ за отработанный месяц составляла 1573 руб. 00 коп., с удержанием в доход государства 5 % от заработной платы.

Фактически осужденный был допущен к работе и с декабря 2018 года исполнял трудовую функцию, однако работодатель уклонился от заключения трудового договора, заменив его договором подряда, при этом установив заработную плату ниже минимального размера оплаты труда.

При фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.

Таким образом, руководителем организации незаконно, в нарушение требований Трудового кодекса РФ, вместо трудового договора заключен договор подряда, установлена заработная плата ниже минимального размера оплаты труда.

По выявленным нарушениям закона прокуратурой Пудожского района возбуждено производство по делу об административном правонарушении за уклонение от оформления трудового договора. Государственной инспекцией труда материалы дела рассмотрены, работодатель признан виновным в совершении правонарушения, привлечен к административной ответственности в виде штрафа 10 тыс. руб.

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