Прокуратура в Карелии заставила образовательное учреждение выплатить строителям 8 млн рублей

В Сегежском районе образовательная организация расплатилась со строительной бригадой, выполнившей ремонт в здании, только после вмешательства прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.

В 2021 году в одном из образовательных учреждений Сегежского района в течение лета и осени подрядная организация выполняла ремонтные работы, которые были завершены в указанные контрактом сроки.

В декабре 2021 года учреждением не была произведена оплата по исполненным контрактам. В результате прокуратура 14 января внесла руководителю образовательного учреждения представление об устранении нарушений закона. Тогда образовательное учреждение обратилось в орган местного самоуправления за выделением бюджетных средств на погашение долга.

В конце января, 27 числа, задолженность перед подрядной организацией в размере 8 млн руб. была погашена в полном объеме. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.