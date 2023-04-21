Прокуратура в суде доказала изъяны в работе больницы в Карелии

В Медвежьегорской ЦРБ нашли ряд нарушений, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура Медвежьегорского района проверила, как соблюдаются требования пожарной безопасности в Медвежьегорской ЦРБ. Найден ряд нарушений.
В частности, установлено, что система пожарной сигнализации больницы работает плохо, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре не соответствует установленным требованиям, на кровле здания больницы нет необходимого ограждения.
По итогам проверки прокуратура района обратилась в суд, где руководство больницы обязали нарушения устранить.
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