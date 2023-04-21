Прокуратура в суде доказала изъяны в работе больницы в Карелии

фото: © Медвежьегорская ЦРБ, фото со страницы А. Парфенчикова

В Медвежьегорской ЦРБ нашли ряд нарушений, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Медвежьегорского района проверила, как соблюдаются требования пожарной безопасности в Медвежьегорской ЦРБ. Найден ряд нарушений.

В частности, установлено, что система пожарной сигнализации больницы работает плохо, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре не соответствует установленным требованиям, на кровле здания больницы нет необходимого ограждения.

По итогам проверки прокуратура района обратилась в суд, где руководство больницы обязали нарушения устранить.