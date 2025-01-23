Прокуратура вмешалась в ситуацию с поставкой дров в больницу Карелии

Районная больница не сразу рассчиталась с предпринимателем, поставляющим дрова.

В прокуратуре России сообщили о разрешении ситуации с поставкой дров в районную больницу города Пудож в Карелии.

По данным прокуратуры, в октябре 2023 года между предпринимателем и Пудожской ЦРБ был заключён контракт на поставку дров. Бизнесмен выполнил свои обязательства, а вот оплата вовремя не пришла.

В результате мужчина обратился в прокуратуру для разрешения спора.

«После обращения в прокуратуру оплата по контракту прошла через два дня», — уточнил предприниматель.