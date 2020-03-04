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Прокуратура внесла представление главе администрации района в Карелии после обращения Шандаловича

Новости. Общество
11:25, 05 Марта 2020
фото: © Валерий Поташов
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Прокуратура по обращению председателя Заксобрания Карелии провела проверку законности выставления жителям Паданского поселения квитанций за соцнайм помещений, которые непригодны для проживания или были уничтожены пожаром, сообщили в пресс-службе парламента.

Напомним, в январе спикер карельского парламента в интересах жителей района, рассказавших в СМИ о фактах незаконного начисления платы за соцнайм, направил обращение в надзорное ведомство.

Как говорится в ответе и.о. прокурора республики Эдуарда Гусакова, в январе 2020 года администраций Медвежьегорского района вопреки требованиям Жилищного кодекса РФ направлены квитанции за декабрь 2019 года и январь 2020 года жителям домов, которые фактически разрушены. К примеру, платежные документы направлены нанимателям жилых помещений одного из домов по ул. Советская в поселке Шалговаары, который сгорел в декабре 2018 года.

Кроме этого, вскрыты факты направления квитанций на имя ранее умерших граждан. Помимо этого, надзорным ведомством установлено, что с некоторыми жителями поселков Шалговаары, Ахвенламби, Маслозеро Паданского сельского поселения, проживающими в муниципальном жилье, договоры социального найма не заключались, ордера для вселения не выдавались.

По выявленным фактам неправомерного направления квитанций и нарушения прав граждан главе администрации Медвежьегорского района внесено представление.

Устранение выявленных нарушений закона взято прокуратурой Карелии на контроль.

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