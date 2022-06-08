Прокуратура внесла представление властям Беломорского района Карелии, где утонул ребенок

Прокуратура Беломорского района в ходе проверки по факту гибели ребенка выявила нарушения со стороны органов местного самоуправления, сообщили в ведомстве Карелии.

Прокуратура Беломорского района провела проверку исполнения требований законодательства о безопасности граждан на водных объектах в связи с гибелью 10-летнего ребенка на реке Выг 26 июня.

В ходе проверки установлено, что со стороны администрации Беломорского района не были предприняты надлежащие меры для обеспечения безопасности граждан на водных объектах.

Постановление о запрете купания в местах, не оборудованных для данных целей, не издано. Контроль за безопасностью граждан на водных объектах, предупреждение чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах не осуществляется. Работа разъяснительного характера в целях предотвращения гибели детей не проводилась.

В связи с этим прокуратура района внесла главе администрации Беломорского района представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Напомним, трагедия на воде произошла 26 июня в Беломорске. Утонул 10-летний ребенок, находившийся в месте купания с родителями.