Прокуратура восстановила права жителей Сортавальского округа на получение льготных лекарств

Прокуратура провела проверку по информации из соцсетей о закрытии аптеки в Сортавале.

Прокуратура Сортавалы проверила информацию из соцсетей о закрытии муниципальной аптеки, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Было установлено, что в связи с реорганизацией аптеки в октябре текущего года были приостановлены отпуск льготных лекарственных препаратов и выдача лекарств гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи.

Прокуратура организовала проведение надзорных мероприятий. В итоге главе администрации Сортавальского округа было внесено представление об устранении нарушений закона.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, после вмешательства надзорного ведомства работа аптеки была возобновлена, права граждан восстановлены.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку по информации из соцсетей о закрытии аптеки в Сортавале.

Позже глава администрации Сортавальского округа Сергей Крупин проверил работу аптеки и рассказал, что лекарства по льготным рецептам выдаются в полном объеме.