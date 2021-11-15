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Прокуратура выяснила, что муниципальные чиновники в Карелии незаконно назначали себе премии

Новости. Общество
15:01, 24 Декабря 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин

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Проверка соблюдения бюджетного законодательства, которую провела прокуратура Сортавалы, показала, что главы двух муниципальных образований незаконно начислили себе премии и надбавки.

«Выявлено, что главы Сортавальского городского поселения и Кааламского сельского поселения в период 2018–2019 годов при формировании бюджетов поселений устанавливали себе ежемесячные премии, необоснованно увеличив суммы надбавок за выслугу лет и особые условия службы», — пояснили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура обратилась в Сортавальский городской суд, чтобы взыскать с чиновников незаконно выплаченные деньги, однако, не добилась успеха. Городской суд не нашел нарушений в действиях глав муниципалитетов. Надзорное ведомство подало апелляцию, и вышестоящая судебная инстанция отменила решения Сортавальского городского суда.

С должностных лиц взысканы денежные средства в размере 440 тыс. рублей и более 230 тыс. рублей.

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Комментарии

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Hoвый
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Да все знают, что их подставили
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