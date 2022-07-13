Прокуратура выяснит обстоятельства аварий на сетях водоснабжения в поселке Карелии

В Лахденпохском районе МУП «Водоканал» ждет проверка после жалоб от жителей поселка Куркиеки, оставшихся без воды.

Специалисты Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному продолжают контролировать ход работ по восстановлению водоснабжения в поселке Куркиеки Лахденпохского района. Местные жители остались без воды еще в середине июля.

«Согласно информации, предоставленной МУП „Водоканал“, на сетях найдены утечки. 02.08.2022 запланированы земляные работы с применением специализированной техники на выявленных аварийных участках», — сообщили в Госкомитете.

По данным ведомства, в адрес прокуратуры республики направлены материалы для согласования проверки в отношении МУП «Водоканал».

Для жителей поселка организован подвоз воды по следующему графику:

12:00 и 18:00 ул. Новая (стоянка у амбулатории);

13:00 между ул. Пролетарской, 12 и ул. Новой, 36;

13:30 и 18:40 ул. Пролетарская (стадион);

14:00 и 19:00 ул. Заречная;

14:30 и 19:30 ул. Совхозная (у колонки).

Ранее сообщалось, в райцентре Карелии жителям вернули холодную воду.