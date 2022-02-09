Прокуратура выяснит, почему приставы ошибочно списывают деньги со счетов граждан

Прокуратура по всей России проводит проверки соблюдения прав граждан, ошибочно идентифицированных в качестве должников.

Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.

«В связи с участившимися случаями обращений граждан в органы прокуратуры с жалобами на действия судебных приставов-исполнителей по поводу ошибочной их идентификации в качестве должников и применения к ним мер принудительного характера по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова прокурорами в регионах организованы проверки», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В ходе проверок будут изучены все поступившие в территориальные органы ФССП России обращения от таких граждан, а также заявления об обжаловании действий судебных приставов. Прокуроры оценят своевременность принятых судебными приставами мер по отмене наложенных арестов, ограничений, штрафных санкций, возврату незаконно списанных денег.

«По итогам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования и проработаны дополнительные механизмы в целях своевременной защиты прав граждан», — сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что практика рассмотрения жалоб граждан показывает обоснованность их претензий к деятельности приставов.

«Существующая ведомственная система учета „двойников“ не позволяет своевременно пресекать случаи незаконного ограничения их прав», — пояснили в Генпрокуратуре.

Причиной возникновения проблемы является получение судебными приставами из регистрирующих органов информации в отношении лиц, имеющих одинаковые анкетные данные. При этом меры по восстановлению прав граждан, необоснованно идентифицированных как должники, не всегда принимаются своевременно.