Прокуратура выяснит подробности избиения охранника подростками в ТРЦ Петрозаводска

Жестокое избиение пожилого охранника устроила толпа подростков в торгово-развлекательном центре на проспекте Ленина в Петрозаводске.

Прокуратура Карелии организовала проверку информации, опубликованной в СМИ, об избиении несовершеннолетними охранника торгово-развлекательного центра в Петрозаводске.



По итогам в надзорном органе должны решить вопрос, стоит прокуратуре вмешиваться, или нет.



Напомним, в одном из городских пабликов опубликовано видео, на котором толпа подростков избивает пожилого охранника ТРЦ на проспекте Ленина.

Они пинают его ногами, бьют головой об стену – и все это снимают на камеру.