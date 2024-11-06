Прокуратура выясняет обстоятельства смертельного ДТП на трассе в Карелии

Надзорное ведомство взяло на контроль расследование обстоятельств аварии в Сегежском округе.

Прокуратура Сегежского округа взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП, сообщили в надзорном ведомстве.

На месте работу координирует прокурор Сегежского округа Валерий Зейдак. При наличии будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, смертельная авария произошла сегодня, 6 ноября, около 13 часов на 721 километре трассы «Кола» в Сегежском округе. Там столкнулись легковой и грузовой автомобили. По предварительным данным, водитель легковушки не пропустил двигавшийся по главной дороге грузовик.

В аварии погиб водитель легкового автомобиля, его пассажир был госпитализирован.