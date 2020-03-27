Прокуратура выявила нарушения у двух фирм в Карелии

Нарушения были выявлены у двух предприятий в Сортавале, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как показала прокурорская проверка, требования закона по разработке и принятию мер по предупреждению коррупции на предприятиях не исполнялись.

Так, антикоррупционная политика не разработана и не принята; работники, ответственные за предупреждение коррупции, не назначены; оценка коррупционных рисков не проведена; положение о регулировании конфликта интересов не разработано и не утверждено; стандарты и кодекс поведения (антикоррупционные стандарты) для работников не установлены.

Прокурор города внес представления руководителям предприятий. После чего меры по предупреждению коррупции были приняты.

Ранее сообщалось, что четыре медучреждения в Петрозаводске нарушили антикоррупционное законодательство.