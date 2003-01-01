Прокуратура выявила системные нарушения в оплате труда воспитателей Лоухского детсада

Воспитатели Лоухского детского сада в декабре 2025 года написали коллективное письмо в Заксобрание Карелии, в котором попросили проверить порядок начисления им заработной платы.

Поводом для проверки стало коллективное обращение воспитателей Лоухского детского сада, которые в декабре 2025 года пожаловались на отмену стимулирующих надбавок, из-за чего их зарплаты сократились на 10–15 тысяч рублей.

Надзорное ведомство установило, что нарушения носят системный характер и выявлены не только в Лоухском, но и в других образовательных учреждениях Карелии.

В ответе первого заместителя прокурора Сергея Спиридонова причинами ситуации названы недостаточное финансирование расходов на оплату труда педагогов и ненадлежащая работа при формировании бюджетной заявки на 2025 год.

По итогам проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений первому заместителю главы республики Андрею Сергееву, обязав региональные власти исправить ситуацию. Обращение воспитателей в Заксобрание и последующее вмешательство депутата Андрея Монастыршина, направившего запрос в прокуратуру, позволили вывести проблему на уровень республиканского масштаба.



