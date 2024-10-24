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Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств страшного ДТП на трассе в Карелии

Новости. Дорожная хроника
23:47, 24 Октября 2024
фото: Прокуратура Карелии
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Работу правоохранительных органов на месте контролирует Вячеслав Нефёдов.

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Прокуратура Карелия взяла на контроль расследование обстоятельств страшного ДТП, произошедшего в Пряжинском районе Карелии, на трассе Кола.

На месте работу правоохранителей координирует помощник прокурора Пряжинского района Вячеслав Нефедов.

Напомним, страшная авария произошла сегодня, 24 октября, около 20 часов вечера на 350 км трассы «Кола» в Пряжинском районе. Грузовик насмерть сбил двоих мужчин, ремонтировавших машину на обочине дороги.

 

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