Прокуратура взяла под контроль ЧС в Прионежье

Прокуратура контролирует устранение последствий чрезвычайной ситуации в Прионежском районе.
Прокуратура Прионежского района контролирует устранение последствий чрезвычайной ситуации, связанной с частичным разрушением автомобильного моста через реку Ивина в поселке Ладва-Ветка.
Надзорное ведомство даст оценку работе местной администрации и ответственных лиц по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановлению транспортного сообщения в поселке.
По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее сообщалось о введении в поселке Ладва-Ветка режима ЧС. Зона ЧС установлена в районе моста через реку Ивина возле улиц Набережная и Заречная.
Администрация поселка собиралась в понедельник, 16 декабря, заключить контракт с подрядчиком о восстановлении моста. Работы планируется завершить до конца текущего года.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание