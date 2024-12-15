Прокуратура взяла под контроль ЧС в Прионежье

Прокуратура контролирует устранение последствий чрезвычайной ситуации в Прионежском районе.

Прокуратура Прионежского района контролирует устранение последствий чрезвычайной ситуации, связанной с частичным разрушением автомобильного моста через реку Ивина в поселке Ладва-Ветка.



Надзорное ведомство даст оценку работе местной администрации и ответственных лиц по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановлению транспортного сообщения в поселке.



По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее сообщалось о введении в поселке Ладва-Ветка режима ЧС. Зона ЧС установлена в районе моста через реку Ивина возле улиц Набережная и Заречная.

Администрация поселка собиралась в понедельник, 16 декабря, заключить контракт с подрядчиком о восстановлении моста. Работы планируется завершить до конца текущего года.