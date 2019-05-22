Прокуратура взяла под контроль отключение горячей воды в Пудоже

В Пудожском районе коммунальщики слишком медленно проводят работы по промывке и опрессовке сетей, поэтому могут не успеть восстановить водоснабжение в срок, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Пудожского района установила, что управляющие организации медленно выполняют работы по промывке и опрессовке внутридомовых сетей горячего водоснабжения, что может повлечь нарушение установленных законом сроков проведения работ, прав потребителей на бесперебойное получение коммунальных услуг надлежащего качества.

Руководителям управляющих организаций ООО "Алекса"и ООО "УК ЖКХ" прокурором района объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства в части 14-дневного срока проведения плановых работ.

В ведомстве отмечают, что с 14 мая на территории Пудожского района завершился отопительный период. В соответствии с положениями ресурсоснабжающей организацией ООО "Карелэнергоресурс" приостановлена работа котельных Пудожа для проведения плановых работ на срок до 14 суток.