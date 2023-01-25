Прокуратура взяла под контроль смертельный пожар в поселке Карелии

В Сортавале прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара, повлекшего гибель людей.

В четверг, 9 февраля, в 20.56 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в переудке Рабочем посёлка Хелюля Сортавальского района. В результате происшествия есть погибшие.

На место пожара с целью координации действий прибывших оперативных служб выезжал прокурор города Николай Терешков.

Предварительно установлено, что причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнём, в частности, в процессе курения.

В настоящее время по данному факту органом предварительного расследования проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на личном контроле прокурора города.

Ранее сообщалось, что в соцсети опубликованы фото с места смертельного пожара.