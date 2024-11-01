Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств смертельного ДТП в Сегежском округе

Надзорный орган контролирует установление всех обстоятельств и устранение последствий аварии.

Прокуратура Сегежского округа контролирует установление обстоятельств смертельного ДТП.



По предварительным данным, 5 ноября около 19.40 на 669 километре трассы «Кола» в Сегежском округе столкнулись микроавтобус Ford Transit и грузовой автомобиль MAN. В результате ДТП водитель и пассажир микроавтобуса скончались на месте.



Прокурор района Валерий Зейдак координировал работу правоохранительных органов на месте происшествия.



Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, установление всех обстоятельств и устранение последствий аварии контролирует прокуратура Сегежского округа.



При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее стало известно, что в дорожной аварии погибли жители Мурманской области: 67-летняя женщина-пассажир и 74-летний водитель микроавтобуса. Пострадавший водитель фуры — 41-летний житель Волгоградской области.