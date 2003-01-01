Прокуратура заинтересовалась пожаром на мусорном полигоне в Кондопожском районе

В связи с возгоранием на полигоне ТБО в Кондопожском районе организована проверка.
Как рассказали в ведомстве, сотрудники проверят исполнение законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами.
В ходе выезда установлено, что Администрацией района совместно с Кондопожским ММП ЖКХ приняты меры для ликвидации возгорания. Для тушения задействованы 12 человек, 2 мотопомпы, экскаватор и бульдозер.
- Пожар локализован, угрозы населенным пунктам нет, - говорится в сообщении.
По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.