Прокуратура заинтересовалась пожаром на мусорном полигоне в Кондопожском районе

24 июля вице-премьер по экономике Олег Ермолаев рассказал, чем отличается новый проект от старого, как решится кадровый вопрос, а также вопрос с мигрантами, что даст проект Карелии, бизнесу и простым людям.

Wildberries идет навстречу требованиям, которые выдвинуло крупнейшему маркетплейсу России правительство Карелии. Окончательное соглашение пока не подписано, но принципиальное согласие сторон уже есть. Это новый, по факту, другой проект, который радикально отличается от предыдущего.

— По сути, мы говорим о новом проекте. Предыдущий проект реализован не будет, нам предлагается реализовать новый проект сортировочного центра с комфортными для нашего региона условиями.

В ходе выезда установлено, что Администрацией района совместно с Кондопожским ММП ЖКХ приняты меры для ликвидации возгорания. Для тушения задействованы 12 человек, 2 мотопомпы, экскаватор и бульдозер.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники проверят исполнение законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами.

В связи с возгоранием на полигоне ТБО в Кондопожском районе организована проверка.

В Минздраве ответили на жалобы жителей Пудожского района по поводу состояния одного из ФАПов

Ливневые дожди с грозами и до +25 ℃ прогнозируют в Карелии 11 августа

ЧП в Сегеже: рабочий упал с лесов во время ремонта школы

Стало известно состояние рабочего, который упал с лесов во время ремонта школы в Сегеже

Предприимчивый кондопожанин обогатился на 10 тысяч рублей после похода в алкомаркет

Родные пропавших из Апатитов туристов рассказали, где могут быть их близкие

Экспорт древесины из Карелии в ОАЭ и Египет вырос более чем на 80%

«Лето продолжается»: в Карелии пройдут дожди с грозами и потеплеет до +25℃

В Минсельхозе Карелии ответили на жалобы жителей по поводу свалки мертвой форели в Приладожье

Сборщики ягод могут заработать в Карелии до 750 тысяч рублей

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.