Прокуратура заинтересовалась пожаром в депо Беломорска

Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с пожаром на территории Беломорской дистанции пути.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания 14 декабря ангара на территории путевой части №36 Беломорской дистанции пути, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.



Возгорание было ликвидировано.



Карельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при содержании инфраструктуры железнодорожного транспорта и соблюдения противопожарных требований.

Напомним, рано утром в субботу, 14 декабря, произошел сложный пожар в депо Беломорска. Пожару присвоили повышенный номер сложности 1- БИС.

Ликвидация горения осложнялась наличием высоковольтной линии электропередач 10 кВт, которая проходила рядом с горящим зданием. Также пожарные вынесли из огня газовый и кислородный баллоны.