Прокуратура заинтересовалась смертельным ДТП на севере Карелии

Вечером 29 июня на севере Карелии погиб 62-летний водитель «Нивы».

Прокурор Муезерского района Руслан Колотенко выезжал на место смертельного ДТП с пожаром, сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Прокуратура района контролирует процессуальную проверку, которую ведет полиция района.



Напомним, 29 июня, около 21.00, на 146 километре федеральной трассы на Костомукшу ВАЗ-2121 вылетел в кювет.



Машина опрокинулась и загорелась. 62-летний водитель погиб на месте, до приезда скорой помощи.