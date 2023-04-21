Прокуратура заинтересовалась смертельным ДТП на севере Карелии

Вечером 29 июня на севере Карелии погиб 62-летний водитель «Нивы».
Прокурор Муезерского района Руслан Колотенко выезжал на место смертельного ДТП с пожаром, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Прокуратура района контролирует процессуальную проверку, которую ведет полиция района.
Напомним, 29 июня, около 21.00, на 146 километре федеральной трассы на Костомукшу ВАЗ-2121 вылетел в кювет.
Машина опрокинулась и загорелась. 62-летний водитель погиб на месте, до приезда скорой помощи.
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