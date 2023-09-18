Прокуратура занялась опасными участками дорог на юге Карелии

Прокурор Олонецкого района осмотрел аварийно-опасные участки автомобильных дорог.

Прокурор Олонецкого района Владимир Костин совместно с начальником олонецкого отделения ГИБДД Карелии Альбертом Трифоновым осмотрел опасные участки дорог Р-21 «Кола» и «Олонец-Питкяранта-Леппясилта».



Представители ведомств собрали информацию о состоянии проезжей части на местах ДТП, проверили наличие разметки, необходимых дорожных знаков.



После проверки будут приняты меры, направленные на профилактику ДТП, пообещали в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Напомним, этим летом на 21 километре автодороги «Олонец — Питкяранта — Леппясилта» произошло ДТП.

Недалеко от деревни Капшойла 35-летний водитель Volvo S60 при развороте не предоставил преимущество в движении автомобилю Renault Megane, пассажирка которого в результате аварии была травмирована.