Прокуратура занялась проблемами замерзающих жителей Пудожа

Глава Пудожского района совместно с прокурором отозвались на жалобы жителей Пудожа на низкие температуры в квартирах.

Во вторник, 12 декабря, глава Пудожского района Алексей Зубов совместно с прокурором и представителем ГУП «Карелкоммунэнерго» замерили температуры в некоторых квартирах райцентра.



Таким образом власти откликнулись на жалобы пудожан на холод в квартирах, пишет «Пудожский Уездъ».



«Во время проверки установлено, что температура подаваемой тепловой энергии соответствует нормам, однако, в большинстве случаев обнаружено завоздушивание системы обогрева в многоквартирных домах. Для устранения проблем были привлечены сотрудники обслуживающих организаций, на которых возложена обязанность по обслуживанию системы отопления внутри МКД», — говорится в тексте заметки.



Жителям Пудожа рекомендовали фиксировать показания низких температур и сообщать данные в свою обслуживающую организацию и диспетчеру ГУП «Карелкоммунэнерго».