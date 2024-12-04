Прокуратура защитила права доверчивой пенсионерки, которая перевела крупную сумму мошенникам

Деньги поступили на счет жителя Пскова, которые мошенники назвали «безопасным».

Прокуратура Питкярантского района провела проверку по обращению 76-летней местной жительницы, которая пострадала от мошенников.

В марте 2023 года аферисты в ходе телефонного разговора ввели женщину в заблуждение и убедили ее перевести денежные средства на «безопасный» счет. В результате потерпевшая перечислила 420 тысяч рублей.

Банковская операция была совершена в пользу жителя Псковской области, который предоставил мошенникам сведения о своем банковском счете для дальнейшего вывода денежных средств.

Прокурор направил в суд исковое заявление, чтобы защитить права пенсионерки и взыскать с владельца счета неосновательное обогащение в размере причиненного ущерба.

Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.