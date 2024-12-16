Прокуратура защитила права жительницы Лоухского района

Ресурсоснабжающая организация неверно начисляла плату за потребленную электроэнергию.
Прокуратура Лоухского района провела проверку по обращению местной жительницы, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.
В 2022 и 2023 годах ресурсоснабжающая организация, ошибочно завысив площадь принадлежащего заявительнице жилого помещения, необоснованно начисляла плату за потребленную электроэнергию, отметили в источнике.
Прокуратура внесла директору предприятия представление об устранении нарушений закона.
После вмешательства надзорного ведомства женщине произвели перерасчет платы за коммунальную услугу.
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