Прокуратура защитила жителей поселка в Карелии, переплачивавших за коммунальные услуги

В ходе проверки вскрылись нарушения при начислениях платы за ЖКУ в Лоухском районе, сообщили в прокуратуре республики.

Прокуратура Лоухского района проверила начисление платы за ЖКУ в одном из поселков. В ходе проверки было установлено, что в многоквартирном доме в поселке Чупа не суммировались показания двух счетчиков теплоэнергии. Из-за этого плата за отопление жителей зависела от расположения квартиры в доме.

В результате проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес директора обслуживающей организации. Была произведена корректировка платы с сентября 2019 года, после чего у трети жильцов дома уменьшилась плата за отопление.

Напомним, как следует из принятого в начале февраля постановления правительства РФ, с 1 сентября плата за содержание общего имущества домов будет пересчитываться за фактически использованные объемы электричества, горячей и холодной воды, канализацию, а не в рамках норматива, как сейчас.