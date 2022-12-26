Прокуратура заставила частников осушить затопленную улицу в Петрозаводске

Аварию на трубопроводе, принадлежащем частнику, удалось ликвидировать только через 4 месяца и после вмешательства прокуратуры Петрозаводска.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку по обращению гражданина о повреждении инженерных сетей.

Установлено, что в августе у дома №30 по ул. Архипова в Петрозаводске произошел разлив холодной воды в результате повреждения участка сети холодного водоснабжения, из-за чего проезд транспортных средств в данном месте был затруднен.

В ходе проверки выявлено, что указанный участок сети находится в собственности ООО «Логистическая группа», которым длительное время не принимались меры по устранению повреждения.

В связи с выявленными нарушениями в сфере водоснабжения и водоотведения в адрес директора организации в декабре 2022 года было внесено представление. В настоящее время нарушение устранено, прорыв ликвидирован.