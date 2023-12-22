Прокуратура проверила как дорожники отремонтировали аварийные мосты в центре Карелии

По иску прокуратуры в Сегежском районе была проведена реконструкция двух мостов.

Прокуратура Сегежского района проверила, как предприятие «Управтодор РК» соблюдает законодательство о безопасности дорожного движения.

Надзорный орган установил, что на автодороге регионального значения, соединяющей поселок городского типа Надвоицы и Сегежу с трассой «Кола», расположены два моста. Мосты длительное время находились в аварийном состоянии. Исследование их технического состояния показало, что оба они нуждались в реконструкции, однако владелец дороги соответствующих мер не принимал.

В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с иском обязать «Управтодор РК» провести реконструкцию мостов.

Суд требования надзорного ведомства удовлетворил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

В ноябре текущего года реконструкция была завершена. Движение по мостам, которые теперь соответствуют современным требованиям безопасности, было возобновлено.