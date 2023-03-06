Прокуратура заставила вычистить выгребную яму в доме жителей поселка Карелии

В Кемском районе управляющая организация навела порядок в многоквартирном доме с выгребной ямой только после вмешательства надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку по факту нарушения прав жителей поселка Рабочеостровск. Как сообщили в надзорном ведомстве, управляющая организация обслуживает их дом на основании договора управления, которым в том числе предусмотрена очистка выгребной ямы. Вместе с тем, свою обязанность компания выполняла с нарушением порядка и сроков, предъявляемых санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Прокуратура района внесла руководителю управляющей организации представление, в ходе рассмотрения которого жильцам был произведен перерасчет за не оказанную услугу. Кроме того, произведена очистка выгребной ямы. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.