Прокуратура ждет от жителей Карелии вопросов о коррупции

Прокуратура республики проведет «горячую линию» по разъяснению законодательства о противодействии коррупции.

В прокуратуре республики с 10 до 12 часов 30 марта пройдет «горячая линия» по вопросам разъяснения законодательства о противодействии коррупции.

Принимать телефонные сообщение и отвечать на вопросы граждан будет прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики Максим Николаевич Геньба.

Телефон «горячей линии» — 8 (8142) 354-588.