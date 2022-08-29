Власти назвали недостоверным сообщение прокуратуры об угрозе экологической катастрофы в райцентре Карелии 

Администрация Медвежьегорского района Карелии дала оценку последствий аварии на канализационной насосной станции.

Поводом для этого стали публикации в СМИ о решении районного суда, который признал виновну коммунального предприятия в этой аварии.

Как сообщалось ранее, бетонное основание стены резервуара канализационной насосной станции в городе обрушилось, и хлынувшая вода затопила машинное отделение. Насосы вышли из строя. В результате, по оценке прокуратуры, нарушилась вся работа канализационной станции, расположенной на улице Набережная в Медвежьегорске.

«Прокурор обратился в суд с иском, в котором указывает, что нарушение функционирования канализационной станции создает угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, техногенной и (или) экологической катастрофы», — сказано в решении суда.

После опубликования судебного решения власти Медвежьегорского района заявили, что опасности нет.

«Данная информация является недостоверной. На сегодняшний день КНС работает в штатном режиме, насосы в рабочем состоянии. Подтопления и залива территории сточными водами не зафиксировано», — говорится в сообщении районной администрации.