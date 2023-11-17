Прокурор Лоухского района подал в суд на местную школу из-за загрязнения окружающей среды

Здание школы отапливалось котельной с оборудованием, работающим на дровах.
В Лоухский районный суд Карелии поступил иск районного прокурора района к МБОУ «Софпорогская основная общеобразовательная школа» о понуждению к проведении инвентаризации выбросов загрязняющих веществ и постановке здания котельной школы на учет. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
В результате проверки исполнения природоохранного законодательства обнаружили, что здание школы отапливается котельной с котельным оборудованием, работающим на дровах.
Сжигание топлива осуществляется на протяжении всего отопительного сезона и оказывает негативное воздействие на атмосферный воздух, отметили в источнике. Вместе с тем, инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также постановка здания котельной на госучет, школой не была произведена.
Исковое заявление прокурора было принято к производству. Назначили судебное заседание.
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