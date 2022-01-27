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Прокурор на севере Карелии обязал местные власти оборудовать медкабинеты в детсадах и школах

Новости. Общество
07:20, 28 Января 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/ Денис Русинов

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В Беломорске прокуратура обязала местные власти оборудовать медицинские кабинеты в школах и детских садах и не рисковать жизнями детей, сообщается на сайте местного суда.

Суд рассмотрел пять гражданских дел по исковым заявлениям прокурора района к органу местного самоуправления, дошкольным учреждениям и общеобразовательным школам Беломорска об обязании обеспечения финансирования мероприятий по оснащению медицинского кабинета отсутствующим медицинским оборудованием.

В ходе судебного разбирательства установлено, что прокуратура Беломорского района провела проверки в детских садах и школах города , в ходе которых выявила отсутствие в медкабинетах медицинского оборудования, предназначенного для оказания медпомощи воспитанникам образовательных организаций, что может привести к возникновению ситуаций, создающих опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних.

Суд принял решение об удовлетворении исковых требований, установив срок исполнения до 1 июля 2022 года.

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