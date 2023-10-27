Прокурор Петрозаводска поручил мэрии взять под контроль восстановление нарушенного благоустройства

Сергей Кокорев провел совещание с участием представителей ресурсоснабжающих и строительных организаций.

По инициативе прокурора Петрозаводска Сергея Кокорева с участием представителей ресурсоснабжающих и строительных организаций провели расширенное совещание в городской администрации, сообщили в паблике Прокуратуры Карелии 27 октября.



Как отметили в источнике, на заседании обсудили проблемные вопросы строительства в городе, в том числе нарушение сроков проведения земляных работ и незаконные разрытия.



Прокурор потребовал от руководителей ресурсоснабжающих организаций в сжатые сроки завершить затянувшиеся работы и восстановить нарушенное благоустройство, а администрации города поручил проконтролировать выполнение соответствующими организациями.





