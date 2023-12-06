Прокурор Петрозаводска встал на защиту прав жителей города

Прокурор Петрозаводска встал на защиту жилищных прав жителей города из-за длительного отключения теплоснабжения.

В четверг, 7 декабря, прокурор Петрозаводска Сергей Кокорев в связи с возможным нарушением жилищных прав граждан из-за длительного отключения теплоснабжения объявил руководству топливной компании предостережение.

Предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательства было вынесено заместителю управляющего директора ПАО «ТГК-1» — директору филиала «Карельский».



К настоящему моменту аварию на теплопроводе устранили. Дома подключили к горячему водоснабжению.

Напомним, коммунальщики сдвинули сроки возвращения тепла и воды в сотню домов Петрозаводска.

Тепло и горячее водоснабжение у жильцов 120 с лишним домов отключили в четверг утром из-за коммунальной аварии.