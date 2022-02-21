Прокурор потребовал от железнодорожников быстрее устранять аварии на сетях в Приладожье Карелии

Карельская транспортная прокуратура выявила нарушения при ликвидации аварии на сетях электроснабжения на станции Янисъярви.

Карельская транспортная прокуратура провела проверку исполнения жилищного законодательства в Петрозаводской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД», сообщили в ведомстве.

Установлено, что в населенном пункте Янисъярви с 7 на 8 февраля произошло аварийное отключение электроэнергии. При этом ремонтные работы выполнялись свыше норматива времени - более 24 часов. При этом согласования данных работ с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по Карелии не было.

В этой связи транспортный прокурор внес представление начальнику дистанции электроснабжения.

Ранее сообщалось, Матвей Матвиенко назначен новым транспортным прокурором Карелии.