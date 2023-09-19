Прокурор Прионежского района оспорил в суде девятилетний срок расселения аварийного жилья

Районный суд рассмотрел иск о незаконности установленных сроков расселения жильцов.

Прионежский районный суд рассмотрел дело по иску прокурора района в защиту прав и интересов местного жителя и неопределенного круга лиц к администрации Прионежского района, рассказали в пресс-службе инстанции 20 сентября.

Как сообщили в источнике, истец подал иск о признании незаконным постановления «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» в части установления срока для расселения до 2032 года жителей домов в поселках Деревянка, Пай, Шуя, Новая Вилга и в селе Деревянное.

По результатам рассмотрения дела в удовлетворении заявленных требований было отказно, поскольку прокурор не представил доказательств наличия угрозы жизни и здоровью граждан, проживающих в домах, а также доказательств того, что установленный срок является неразумным.

Кроме того, суд не обнаружил фактов длительного бездействия органа местного самоуправления по принятию мер расселения жильцов аварийных домов.