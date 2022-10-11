Мелким шрифтом на ж/д вокзале в Петрозаводске занялась прокуратура

Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров отреагировал на жалобу представителя Карельской республиканской организации общества слепых.

Во время личного приема заявительница пожаловалась на отсутствие службы ситуативной помощи инвалидам на вокзале станции Петрозаводск и мелкий шрифт снаружи и внутри скорого поезда «Ласточка». Слабовидящие люди не могут прочитать информацию о номере вагона и посадочном месте.

Жалобы на нарушения прав инвалидов поступили и от жителей других регионов.

«Северо-Западный транспортный прокурор потребовал от подчиненных незамедлительно разобраться в каждой проблеме и принять весь комплекс мер реагирования. Организованные проверки поставлены на личный контроль Владимира Владимирова», — говорится в сообщении ведомства.