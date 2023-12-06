Прокурор рассказал пудожским школьникам об ответственности за взяточничество

Прокурор Пудожского района встретился третьей школы.

В преддверии международного дня борьбы с коррупцией прокурор Пудожского района Александр Кытьков встретился с учениками средней школы №3.



Он рассказал школьникам об ответственности за взяточничество, результатах надзорной работы по борьбе с коррупцией. После - ответил на вопросы.



Отметим, международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН.