Прокурор Карелии будет принимать жителей Прионежья

Дмитрий Харченков проведет личный прием жителей Прионежского района.

Прокурор Республики Карелия Дмитрий Харченков 11 сентября 2023 года с 11.30 до 13.00 проведет личный прием жителей Прионежского района.

Прием состоится в администрации Деревянского сельского поселения по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Деревянное, ул. Пионерская, д. 25.

Для наиболее полного и эффективного решения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразного иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ.

Предварительная запись на прием осуществляется в прокуратуре Прионежского района (г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14), а также по телефону 8(8142) 711-965.