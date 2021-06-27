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Прокурор в Карелии закрыл торгующие поддельными дипломами сайты

Новости. Криминал
12:04, 28 Июня 2021
фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Прокуратура Костомукши выявила и пресекла деятельность сайтов, торгующих поддельными дипломами, сообщили на сайте ведомства.

Прокуратура Костомукши в ходе мониторинга обнаружила 5 сайтов, где была размещена информация о возможности приобретения дипломов о высшем образовании и аттестатов государственного образца, стоимости и способах их покупки. Доступ к сайтам был свободным.

Продажа, приобретение и подделка государственных дипломов влекут за собой административную и уголовную ответственность. В связи с этим прокурор Костомукши направил в суд соответствующие исковые заявления.

Суд удовлетворил требования прокурора, признав информацию о продаже дипломов и аттестатов запрещенной к распространению на территории России.

На сегодняшний день все решения вступили в законную силу, доступ к сайтам ограничен.

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Комментарии

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Урбанист
2021-06-28 13:52:22
Надо агрекалчнутых на предмет дипломов проверить. Бабку в кедах особенно. А то как только себя не обозначают при проведении образовательных мероприятий, в том числе и для школьников. А лицензий у них на подобную деятельность нет. Уже сообщил куда следует.
кир
2021-06-28 12:06:49
Судя по писанине, у самуленка диплом поддельный, - сказал кот-педагог.
Гость
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