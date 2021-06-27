Прокурор в Карелии закрыл торгующие поддельными дипломами сайты

Прокуратура Костомукши выявила и пресекла деятельность сайтов, торгующих поддельными дипломами, сообщили на сайте ведомства.

Прокуратура Костомукши в ходе мониторинга обнаружила 5 сайтов, где была размещена информация о возможности приобретения дипломов о высшем образовании и аттестатов государственного образца, стоимости и способах их покупки. Доступ к сайтам был свободным.

Продажа, приобретение и подделка государственных дипломов влекут за собой административную и уголовную ответственность. В связи с этим прокурор Костомукши направил в суд соответствующие исковые заявления.

Суд удовлетворил требования прокурора, признав информацию о продаже дипломов и аттестатов запрещенной к распространению на территории России.

На сегодняшний день все решения вступили в законную силу, доступ к сайтам ограничен.