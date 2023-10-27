Прокурор взял под личный контроль содержание дорог Петрозаводска

Проведено оперативное совещание на тему эксплуатации улично-дорожной сети города зимой 2023-2024 годов.

По инициативе прокурора Петрозаводска Сергея Кокорева проведено оперативное совещание на тему эксплуатации улично-дорожной сети в зимний период 2023-2024 годов.



На встрече стороны обсудили вопросы организации дорожного движения, работы по очистке автомобильных и пешеходных зон, вывоз снега.



Участникам совещания прокурор поручил активизировать работу по зимней уборке города, увеличить количество уборочной техники, обеспечить контроль за исполнением подрядчиком условий муниципального контракта.



Организация зимнего содержания дорог находится под личным контролем прокурора карельской столице, рассказалив пресс-службе надзорного органа.