Реклама

Объявлен старт продаж в еще одном доме нового района «Talojarvi. Город у воды»
27.10.2023 15:15
Стала известна причина гибели туристов из Петербурга на юге Карелии
31.10.2023 09:55

Прокурор взял под личный контроль содержание дорог Петрозаводска

Новости. Общество
07:00, 01 Ноября 2023
фото: © babr24.com

Новости партнеров

Проведено оперативное совещание на тему эксплуатации улично-дорожной сети города зимой 2023-2024 годов.

По инициативе прокурора Петрозаводска Сергея Кокорева проведено оперативное совещание на тему эксплуатации улично-дорожной сети в зимний период 2023-2024 годов.

На встрече стороны обсудили вопросы организации дорожного движения, работы по очистке автомобильных и пешеходных зон, вывоз снега.

Участникам совещания прокурор поручил активизировать работу по зимней уборке города, увеличить количество уборочной техники, обеспечить контроль за исполнением подрядчиком условий муниципального контракта.

Организация зимнего содержания дорог находится под личным контролем прокурора карельской столице, рассказалив пресс-службе надзорного органа. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.10.2023, 19:59
Риелторы рассказали, почему не снижаются цены на вторичном рынке недвижимости
29.10.2023, 09:31
В МИД России назвали причину прекращения соглашения с Финляндией
29.10.2023, 11:44
В Финляндии остановлен прием документов на выход из российского гражданства
27.10.2023, 16:00
«Заветная мечта исполнилась», - жительница Петрозаводска стала первой красавицей на конкурсе красоты
30.10.2023, 00:29
Стало известно о ребенке, упавшем с многоэтажки в Петрозаводске
31.10.2023, 07:35
Хакеры взломали сайт платежной системы «Мир»

Чтиво

30.10.2023 21:45
Частная жизнь
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
Бывший руководитель отдела продаж в крупной компании Петрозаводска Святослав Лезин стал путешественником, блогером и бизнесменом.
Почти миллион рублей жители Петрозаводска сэкономили на поездках в транспорте за один месяц
25.10.2023 14:39
Четыре концерта «Осенней лиры», которые разгонят осеннюю хандру
20.10.2023 12:31
архив чтиво

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.