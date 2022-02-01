Прокурор заставил власти Сегежского района Карелии найти управляющую компанию для 76 домов

В Сегеже 76 многоквартирных домов с начала отопительного сезона оставались без обслуживания, пока не вмешалось надзорное ведомство.

Прокуратура Сегежского района установила, что часть многоквартирных домов, расположенных на территории райцентра, перед началом отопительного сезона осталась без обслуживания. Жильцы этих домов договоры с управляющими организациями самостоятельно не заключили, а проведенные в связи с этим органом местного самоуправления конкурсные процедуры по выбору компании были признаны несостоявшимися. Об этом рассказали в прокуратуре Карелии.

При данных обстоятельствах местные власти должны были определить управляющую организацию своим решением, однако своевременных мер к этому принято не было.

В связи с этим прокурор района внес главе администрации Сегежского района представление об устранении нарушений закона. В результате управляющая организация для 76 многоквартирных домов была определена. Компания приступила к работе.

Ранее прокуратура Карелии защитила бабушку, с которой управляющая компания пыталась взять деньги за ремонт.