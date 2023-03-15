Прокурора Петрозаводска тревожит рост преступлений, совершенными бывшими заключенными

На минувшем онлайн-совещании по развитию Петрозаводска прокурор города Сергей Кокорев сообщил о росте рецидивной преступности.

Глава надзорного ведомства Петрозаводска Сергей Кокорев рассказал о состоянии преступности на территории города.

По данным прокурора, по итогам 2022 года на территории Петрозаводска отмечается снижение общего количества зарегистрированных преступлений на 5999 преступлений, их раскрываемость выросла на 11,5% и составила 56,5%.

Основной долей зарегистрированных преступлений — 1090, а это 47,7%, стали кражи, грабежи, мошенничества, в том числе дистанционные. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в городе снизилось на 10,8%, в их числе на 17,9% отмечено снижение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, также на 26,3% снизилось количество убийств.

«Озабоченность нашу вызывает рост на 10% преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и также рост рецидивной преступности на 30,3 процента», — сказал Сергей Кокорев.

По его словам, причинами роста рецидивной преступности является недостаточная профилактическая работа с данной категорией лиц, их низкая социализация после освобождения из мест лишения свободы, отсутствие занятости и постоянного легального источника доходов.

Отметил руководитель надзорного ведомства и то, что существенной проблемой стала высокая подростковая преступность.

«В 2022 году несовершеннолетними было совершено 339 преступлений. Причем преступления совершались неоднократно одними и теми же лицами из неблагополучных семей и находящимися на попечении в городских центрах», — привел цифры Кококрев.

Работа по снижению подростковой преступности ведется и дает, по словам Сергея Кокорева, свои плоды: если за два первых месяца 2022 года малолетними было совершено 5 года малолетними было совершено 52 преступления, то в этом году, в 2023-ем, только 15.