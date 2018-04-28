Прокурора попросили проверить данные о "пьяном электорате" на выборах в Карелии

Депутат Законодательного собрания Карелии Евгений Ульянов направил обращение прокурору республики Карену Габриеляну с просьбой проверить факты привлечения пьяных жителей на муниципальных выборах в районах.

"Прошу вас проверить факты, изложенные в статье А.Владимирова "Как на муниципальных выборах в Карелии мобилизуют пьяный электорат" на сайте "Черника" и принять меры прокурорского реагирования", - говорится в обращении.

Автор статьи приводит несколько фактов и показаний свидетелей, видевших, как в разных населенных пунктах к избирательным участкам подвозят пьяных граждан, чтобы они голосовали за "определенных кандидатов".

29 апреля в двух районах республики пройдут выборы глав сельских поселений: Кяппесельгского в Кондопожском районе и Коткозерского – в Олонецком (здесь выборы будут досрочные).