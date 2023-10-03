Промокшие петрозаводчане в соцсети оставили много отзывов о работе ливневой канализации

Жители карельской столицы раскритиковали состояние ливневой канализации в городе.

Пользователи паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» 4 октября пожаловались на состояние дорог и тротуаров.



«Всем, кто делал и принимал ливневку в городе — чтоб у вас дома также с потолка текло, как сегодня по улицам!» — написали горожане после ливня.



Напомним, сильнейший дождь, который обрушился на Петрозаводск в среду, в очередной раз выявил проблемы с ливневой канализацией.

Так, на улице Свирской прорвало канализацию и смесь из дождевой воды и нечистот потекла по проезжей части.



На улице Антонова затопило один из дворов, а на Титова-Кирова снова образовалась огромная лужа.







Жалобы горожан заставили реагировать петрозаводские власти. Так, на своей странице в соцсети врио главы столицы Карелии Инна Колыхматова сообщила о контракте на восстановление ливневой канализации на перечесении Кирова и Титова.



Работы должны выполнить до конца ноября. Отметим, в Петрозаводске нет единой системы ливневой канализации, на нее у города нет денег. Если в 2015 году этот проект оценивали в шесть миллиардов рублей, то сейчас стоимость «ливневки» выросла примерно вдвое.