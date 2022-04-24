Промышленное производство сократилось в Карелии

Сокращение промышленного производства в Карелии за первые 3 месяца 2022 года составило 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.
Спад произошел, в основном, в обрабатывающих производствах.
В частности, сократилось производство целлюлозы, химических веществ и продуктов, электрического оборудования, транспортных средств и оборудования, выпуск мебели и одежды.
Также упала переработка и консервирование мяса, мясной пищевой продукции, рыбы, фруктов и овощей, производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
Кроме того, сократились показатели в энергетике и ЖКХ, которые тоже учитывается при расчете индексов промышленного производства.
При этом выросла добыча полезных ископаемых.
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