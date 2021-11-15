890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Спортсмен из Карелии вошел в десятку лучших на Всероссийских соревнованиях по биатлону 1
27.12.2021 18:40

Промышленное производство в Карелии начало расти к концу года

Новости. Экономика
12:35, 28 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Стагнация промышленности Карелии, наблюдавшаяся в течение почти всего года, сменилась ростом в октябре.

Это следует из отчета Карелиястата об индексах промышленного производства за 10 месяцев 2021 года.

В октябре этот показатель вырос на 7,2% по сравнению с августом. Общий рост промышленного производства в январе–октябре составил 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В основном, улучшение показателей произошло в сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. По сравнению с тем же периодом 2020 года производство в этих областях выросло на 16,3%.

Кроме того, на 3,3% увеличилась добыча полезных ископаемых.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха показатель сократился на 0,5%.

В обрабатывающих производствах, к которым относится большинство отраслей промышленности Карелии, произошел спад на 1,6%.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-28 12:54:26
Электричества не хватает. Проголосовали против строительства АЭС в Карелии. Чего хотите? Толпа не владеет истиной. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
24.12.2021, 07:15
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии
21.12.2021, 16:17
Семьи Перевалки напряглись, когда жительница Петрозаводска рассказала в соцсети об изменах соседа

Чтиво

27.12.2021 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»