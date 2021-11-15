Промышленное производство в Карелии начало расти к концу года

Стагнация промышленности Карелии, наблюдавшаяся в течение почти всего года, сменилась ростом в октябре.

Это следует из отчета Карелиястата об индексах промышленного производства за 10 месяцев 2021 года.

В октябре этот показатель вырос на 7,2% по сравнению с августом. Общий рост промышленного производства в январе–октябре составил 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В основном, улучшение показателей произошло в сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. По сравнению с тем же периодом 2020 года производство в этих областях выросло на 16,3%.

Кроме того, на 3,3% увеличилась добыча полезных ископаемых.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха показатель сократился на 0,5%.

В обрабатывающих производствах, к которым относится большинство отраслей промышленности Карелии, произошел спад на 1,6%.